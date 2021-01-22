С первого февраля в Азербайджане может быть вновь разрешена репетиторская деятельность - министр
БАКУ /Trend/ - С первого февраля в Азербайджане предусматривается разрешение репетиторской деятельности.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев.
"С первого февраля может быть разрешена репетиторская деятельность с условием привлечения в группы не более 10 человек", - добавил Амруллаев.
(Текст: Турал Гараджаев)
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