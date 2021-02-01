Освобождена от должности замминистра образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Замминистра образования Азербайджана Махаббат Велиева освобождена от должности, сообщили в понедельник Trend в министерстве образования.

Велиева работала в этой должности с 27 июня 2018 года.

До этого она была руководителем Управления образования по г. Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)