Освобождена от должности замминистра образования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Замминистра образования Азербайджана Махаббат Велиева освобождена от должности, сообщили в понедельник Trend в министерстве образования.
Велиева работала в этой должности с 27 июня 2018 года.
До этого она была руководителем Управления образования по г. Баку.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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