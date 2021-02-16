Информация о стоимости мебели дял минобразования Азербайджана не соответствует действительности – глава сектора

БАКУ /Trend/ - К сожалению, в ряде СМИ распространилась не соответствующая действительности информация по поводу стоимости мебели, которую закупило Министерство образования Азербайджана в 2020 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью Минобразования Джасарат Валехов.

Он уточнил, что в 2020 году расходы на закупку мебели для аппарата министерства составили 16 109,04 манатов.

"Намеренное распространение ложной информации и введение общественного мнения в заблуждение вызывает сожаление", – добавил глава сектора.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)