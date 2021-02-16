Пропавший без вести азербайджанский военнослуэащий стал шехидом

БАКУ /Trend/ - Прояснилась судьба еще одного азербайджанского военнослужащего, числящегося без вести пропавшим в Отечественной войне.

Было установлено, что пропавший без вести с первых дней боевых действий младший сержант Анар Нуруллаев 2001 года рождения стал шехидом.

Об этом во вторник сообщили Trend близкие шехида.

Тело шехида Анара Нуруллаева будет предано земле в его родном селе Османлы Сабирабадского района.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)