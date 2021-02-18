Названо число экономически активного населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое февраля 2021 года, численность экономически активного населения Азербайджана составляет 5,25 миллионов человек, из которых 4,877 миллиона – занятое население, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, количество наемных работников составляет 1,692 миллион человек, в том числе в государственном секторе – 910,8 тысяч человек, в негосударственном секторе – 781 тысяча человек. В нефтегазовом секторе экономики трудятся 33,8 тысячи наемных работников, в ненефтегазовом – 1,658 миллион человек.

Сообщается, что 24,3 процента наемных работников трудятся на предприятиях и организациях в сфере производства продукции, в том числе 7,8 процентов – в строительстве, 7,5 процентов – в перерабатывающей промышленности, 3,6 процента –в сельском и лесном хозяйствах и в рыболовстве, два процента – в горнодобывающей промышленности, 1,7 процента – в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов, 1,7 процента – в производстве и распределении электроэнергии, газа и пара.

Занятые в сфере образования составили 19,6 процентов, в торговле и ремонте транспортных средств – 18,5 процентов, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – 8,3 процентов, в государственном управлении – 6,6 процентов, в области административных и вспомогательных услуг – 4,5 процента, на транспорте и складировании – 4,5 процента, научно-технической деятельностью – 3,5 процента, в сфере отдыха, развлечений и искусства – 3,2 процента, в сфере информации и связи - 1,8 процента, в сфере финансов и страхования – 1,8 процента, в сферах размещения туристов и общественного питания - 1,4 процента. Кроме того, один процент населения составляют работающие в сфере операций, связанных с недвижимостью и 1,1 процента – в других сферах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)