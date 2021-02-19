Распространение неуточненной информации может нанести вред общегосударственным интересам – СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В некоторых социальных медиа-ресурсах азербайджанского сегмента распространяется не соответствующая действительности информация посредством публикаций с заголовками вроде "Планируется встреча между главой СНБ Армении А.Абазяном, командующим российским миротворческим контингентом Р. Мурадовым, председателем СГБ Азербайджана Али Нагиевым и А. Арутюняном в Суговушане", передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

СГБ Азербайджана категорически опровергает подобные слухи, доводя до сведения, что до сих пор общественность постоянно информировалась о встречах руководителей спецслужб Азербайджана и Армении. Учитывая, что вопросы, связанные с надежным обеспечением государственных интересов, территориальной целостности и безопасности Азербайджана, чувствительно воспринимаются гражданами страны, общественность и впредь будет информироваться о таких встречах.

"Вновь призываем СМИ и социальные медиа - ресурсы не распространять наносящую вред общегосударственным интересам, необоснованную и неуточненную информацию, которая возможно вброшена в социальные сети со стороны вражеских сил с целью запутать общественное мнение в Азербайджане. Отмечая недопустимость таких случаев, призываем ссылаться только на официальные источники в государственных структурах", – говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)