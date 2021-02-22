В Баку завтра будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 23 февраля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, во второй половине дня пройдут осадки, к вечеру ожидается снег. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

Вечером в некоторых северных и восточных районах страны пройдут осадки, ожидается снегопад. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10, на высокогорных территориях - до 14-16 градусов мороза, днем - от -3 до +2 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)