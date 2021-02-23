Парламент Азербайджана утвердил поправку в закон "О дорожном движении"

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждалась поправка в закон "О дорожном движении", сообщает во вторник Trend

Согласно поправке, предлагается, чтобы правила установки покрытий (пленок, шторок и жалюзи) на окна транспортных средств определял Кабмин Азербайджана.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)