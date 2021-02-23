В Баку завтра ожидается снег

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 24 февраля ожидается снег, местами сильный. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 0-4 градусов мороза, атмосферное давление поднимется с 771 до 779 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 85-95 процентов. Ночью и утром на дорогах гололед.

В регионах Азербайджана в среду ожидаются осадки, пойдет снег, местами сильный. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью и днем от -2 до +3 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем от 0 до 5 градусов тепла. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)