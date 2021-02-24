Минобразования Азербайджана о проведении уроков 25 февраля

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя снежная и ветреная погода привела к низкой посещаемости в школах. В связи с этим, а также прогнозом о том, что морозная погода сохранится и завтра, появились вопросы по поводу проведения очных занятий в школах.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве образования, на данный момент по поводу приостановления обучения в школах 25 февраля никакого решения не принято.

"В данный момент министерство не располагает какой-либо информацией в связи с этим. При наличии информации об этом общественность будет поставлена в известность", – сказали в ведомстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)