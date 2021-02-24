В Баку продолжаются снегоуборочные работы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером и в ночное время коммунальные службы города Баку и соответствующих ведомств работали в особом усиленном режиме для очистки улиц, проспектов и тротуаров от снега, сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку.

Из-за морозной погоды на дорогах была продолжена обработка песчано-солевой смесью, а также с помощью специальной техники на проезжую часть распылялись химикаты.

Наряду с центром, уборочные работы проводились в населенных пунктах и ​​жилых массивах вокруг Баку.

Уборка дорог и их обработка солью и реагентами будут продолжаться всю ночь, а утром данные работы станут более интенсивными.

(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Наталья Кочнева)