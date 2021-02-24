В Баку продолжаются снегоуборочные работы (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером и в ночное время коммунальные службы города Баку и соответствующих ведомств работали в особом усиленном режиме для очистки улиц, проспектов и тротуаров от снега, сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть Баку.
Из-за морозной погоды на дорогах была продолжена обработка песчано-солевой смесью, а также с помощью специальной техники на проезжую часть распылялись химикаты.
Наряду с центром, уборочные работы проводились в населенных пунктах и жилых массивах вокруг Баку.
Уборка дорог и их обработка солью и реагентами будут продолжаться всю ночь, а утром данные работы станут более интенсивными.
(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Наталья Кочнева)
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