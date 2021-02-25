В палатки для обогрева в Баку обратились около 200 человек - Trend TV

БАКУ /Trend/ - В связи со снежной и морозной погодой, уже как два дня установившейся в Баку, установлены палатки для лиц, имеющих нужду согреться, сообщает в четверг Trend TV.

За 2 дня палатки обогрели около 200 человек, людям предлагается чай и горячая еда.

Отметим, что палатки установлены на выходе станции метро в Наримановском районе, станции метро "Иншаатчылар" в Ясамальском районе, станции метро "Азадлыг" в Бинагадинском районе, перед мечетью Имама Рзы на ул. Фаталиева в Сабунчинском районе и в Хазарском районе.

Работу палаток контролируют волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" и сотрудники ИВ Баку.

Представляем кадры, снятые в одной из таких палаток:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)