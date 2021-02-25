В Нидерландах были выпущены почтовые марки «Справедливость для Ходжалы!»

БАКУ /Trend/ - По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Королевстве Нидерландов, выпущены международные почтовые марки накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, на марках отражены дата Ходжалинского геноцида и требование "#justiceforkhojaly" ("Справедливость для Ходжалы!").

Заявления, которые диаспорские организации адресуют в этом году официальным органам Нидерландов и международным организациям, будут отправлены в конвертах, на которые будут наклеены почтовые марки с требованием "#justiceforkhojaly".

(Редактор: Наталья Кочнева)