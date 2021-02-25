В Нидерландах были выпущены почтовые марки «Справедливость для Ходжалы!»
БАКУ /Trend/ - По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Королевстве Нидерландов, выпущены международные почтовые марки накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, на марках отражены дата Ходжалинского геноцида и требование "#justiceforkhojaly" ("Справедливость для Ходжалы!").
Заявления, которые диаспорские организации адресуют в этом году официальным органам Нидерландов и международным организациям, будут отправлены в конвертах, на которые будут наклеены почтовые марки с требованием "#justiceforkhojaly".
(Редактор: Наталья Кочнева)
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