Определились победители конкурса проектов «Не забудем Ходжалинский геноцид» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Определились победители конкурса проектов «Не забудем Ходжалинский геноцид», проведенного с участием молодежи для пропаганды и донесения до мирового сообщества информации о геноциде в рамках международной просветительском кампании «Справедливость для Ходжалы», сообщили в пятницу Trend в Общественном объединении «Региональное развитие».

На конкурс, организованный Фондом молодежи Азербайджана и Общественным объединением «Региональное развитие», по мобильному приложению "GəncApp" было представлено свыше 100 проектов. В конкурсе приняли участие и представители молодежи, проживающие за рубежом.

Во время отбора предпочтение было отдано проектам, которые донесут до широкой аудитории правду о Ходжалинском геноциде через социальные платформы.

Жюри выбрало 10 лучших проектов. Каждый из победителей был награжден в сумме 1000 манатов.

Напомним, что международная просветительская кампания «Справедливость для Ходжалы», которая начата с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, нацелена на донесение фактов о Ходжалинском геноциде, азербайджанских реалий до мировой общественности, увековечение памяти жертв Ходжалинского геноцида. Благодаря кампании 17 стран мира, 24 штата США и ОИС приняли резолюции, признающие преступления, совершенные армянами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, как геноцид.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)