По инициативе фонда YAŞAT в Азербайджан прибыла бригада израильских врачей(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой для оказания медико-гуманитарной помощи в Азербайджан прибыла команда израильских офтальмологов.

Как сообщает в понедельник Trend, медицинская бригада в составе восьми человек прибыла в Азербайджан для офтальмохирургии и лечения раненых ветеранов Отечественной войны.

Врачи обследуют и прооперируют наших военнослужащих с травмами глаз.

За два дня израильские врачи обследовали 123 участников войны. Пятеро из них уже прооперированы, а операции еще 20 человек назначены на ближайшие дни.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд YAŞAT и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда – "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)