Ждем тот день, когда сможем вернуться в свой дом – Trend TV побеседовал с жильцом разрушенного армянами дома

Общество 3 марта 2021 18:37 (UTC+04:00)
Ждем тот день, когда сможем вернуться в свой дом – Trend TV побеседовал с жильцом разрушенного армянами дома

БАКУ /Trend/ - Продолжается восстановление домов, разрушенных или поврежденных в результате обстрела армянской армией населенных пунктов Агдама.

Житель села Хындырыстан Ахмед Абдуллаев, в дом которого на 6-й день Отечественной войны попал снаряд, в беседе со спецкором Карабахского бюро Trend сообщил, что его разрушенный дом заново отстраивается государством:

"Выражаю признательность Верховному Главнокомандующему. По его поручению для нас строят новый дом. Работы уже начались, и мы с нетерпением ждем тот день, когда он будет готов и мы сможем вернуться туда".

Отметим, что созданная распоряжением Президента Азербайджана от 6 ноября 2020 года в целях оценки и ликвидации нанесенного ущерба Государственная комиссия во главе с премьер-министром в течение короткого времени осмотрела свыше 10 тысяч объектов на территории 11 городов и районов страны и осуществила предварительное планирование по ремонтно-строительным работам.

Таким образом, в рамках ликвидации ущерба, нанесенного вооруженными силами Армении, на территории Гянджи, Мингячевира, Тертера, Нафталана, Физулинского, Джебраильского, Геранбойского, Агдамского, Агджабединского, Бейлаганского и Бардинского районов начаты реставрационные работы.

Восстановительные работы на территории 11 городов и районов Азербайджана продолжаются.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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