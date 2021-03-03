В Азербайджане в отношении отказавшихся от вакцинации учителей какие-либо меры не предусмотрены

БАКУ /Trend/ - Вакцинация работников системы образования в Азербайджане носит добровольный характер, но ее необходимость обусловлена ​​гражданской ответственностью и профессионализмом.

Об этом сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева, передает в среду Trend.

По ее словам, в отношении отказавшихся от вакцинации учителей какие-либо административные меры не предусмотрены.

"Однако все должны осознавать важность вакцинации и не обращать внимание на дезинформацию. Чтобы не допустить приостановления занятий в школах в традиционной форме необходимо соблюдать карантинные правила, кроме того, люди должны пройти вакцинацию", –подчеркнула Мехрибан Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)