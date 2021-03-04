Музейный Центр “Ичеришехер” совместно с Ассоциацией по Производству и Экспорту Гранат провели социальный проект (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 3 марта 2021 г. Музейный Центр “Ичеришехер” Государственного Историко-Архитектурного Заповедника “Ичеришехер” совместно с Ассоциацией Азербайджана по Производству и Экспорту Гранат провели социальный проект “Гранатовый Сад” в Государственном Историко-Этнографическом Заповеднике “Гала”.

На выбранной территории Заповедника “Гала” сотрудники Управления “Ичеришехер” вместе с почетными представителями Ассоциации Гранат заложили “Гранатовый Сад”, где посадили 50 деревьев. Также участники мероприятия ознакомились с историческими достопримечательностями селения Гала.

В связи с 880-тилетним юбилеем выдающегося представителя мировой литературы, гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил 2021-ый год “Годом Низами Гянджеви”. В творчестве Низами образ граната, считающийся божественным символом жизни и любви, проходит красной нитью. Основной целью социального проекта “Гранатовый Сад”, одного из мероприятий цикла, посвященных году Низами, является сохранение культурного наследия и древних традиций в передаче этих ценностей будущим поколениям.