БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощена процедура усыновления.

Вопросы, связанные с этим, нашли отражение в поправках в Семейный кодекс, обсужденных на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Представив информацию о поправках, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова довела до внимания депутатов, что в соответствии с Указом главы государства "О мерах, связанных с усовершенствованием управления в области усыновления", соответствующие пункты Семейного кодекса были усовершенствованы, в пользование передана электронная система в данной области.

Согласно изменениям, упрощена система усыновления для родственников, ряд процедур в этой сфере упразднен.

После обсуждений поправки были приняты в последнем, третьем чтении.