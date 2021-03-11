В родные дома в Карабахе вернулись 30 азербайджанских семей вынужденных переселенцев
БАКУ / Trend/ - По личным обращениям семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в Баку, для 30-ти из них была создана возможность вернуться на постоянное место жительства в Физулинский район, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
По поручению Президента Ильхама Алиева дома этих семей, которые были разрушены во время первой Карабахской войны, были заново построены.
Строительные работы были проведены за счет суммы, сэкономленной из средств, выделенных Комитету из госбюджета в прошлом году.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Женщина-снайпер армянского происхождения, плененная во время второй Карабахской войны, передана Азербайджаном Ливану (ФОТО)
Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана