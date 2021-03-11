В родные дома в Карабахе вернулись 30 азербайджанских семей вынужденных переселенцев

Общество 11 марта 2021 15:21 (UTC+04:00)
В родные дома в Карабахе вернулись 30 азербайджанских семей вынужденных переселенцев

БАКУ / Trend/ - По личным обращениям семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в Баку, для 30-ти из них была создана возможность вернуться на постоянное место жительства в Физулинский район, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

По поручению Президента Ильхама Алиева дома этих семей, которые были разрушены во время первой Карабахской войны, были заново построены.

Строительные работы были проведены за счет суммы, сэкономленной из средств, выделенных Комитету из госбюджета в прошлом году.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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