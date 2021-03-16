Расчеты БПЛА ВС Азербайджана выполняют задачи учений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках оперативно-тактических учений азербайджанской армии расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Расчеты БПЛА также решают задачи по обнаружению условных позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника, и по передаче соответствующих данных на пункты управления.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)