Расчеты БПЛА ВС Азербайджана выполняют задачи учений (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках оперативно-тактических учений азербайджанской армии расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.
Расчеты БПЛА также решают задачи по обнаружению условных позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника, и по передаче соответствующих данных на пункты управления.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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