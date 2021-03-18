В Баку завтра будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 19 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится на южный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 755 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В некоторых регионах Азербайджана в пятницу пройдут дожди, в горных районах выпадет снег. Местами ожидается туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-18 градусов тепла, в горах ночью - 1-6 градусов тепла, в высокогорье - 3-5 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)