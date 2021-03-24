В Баку завтра местами пройдут дожди

Общество 24 марта 2021 12:41 (UTC+04:00)
В Баку завтра местами пройдут дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 25 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами пройдут дожди, периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давленое поднимется с 751 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг пройдут дожди, местами интенсивного характера, в горных районах выпадет снег. Временами возможен туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах – ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
Нетаньяху поблагодарил граждан Израиля за поддержку на парламентских выборах
Нетаньяху поблагодарил граждан Израиля за поддержку на парламентских выборах
Экзитпол: партия &quot;Ликуд&quot; Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле
Экзитпол: партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Узбекистан в январе-феврале выпустил 22,37 тыс. легковых автомобилей Узбекистан 12:42
Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 4,27% Узбекистан 12:42
В Узбекистане произведено 122,5 тыс. тонн хлопка-волокна Узбекистан 12:41
В Баку завтра местами пройдут дожди Общество 12:41
Цена азербайджанской нефти находится на уровне $62 за баррель Финансы 12:41
В Грузии снимается запрет на проезд в такси более трех человек Грузия 12:26
Омбудсмен Азербайджана призвала Human Rights Watch воздержаться от предвзятых заявлений Политика 12:21
Lufthansa возобновит регулярное авиасообщение с Азербайджаном Транспорт 12:06
За прошедшие сутки в Азербайджане вакцинировано почти 23 тыс. человек Общество 11:58
Турецкий Nuru-Tech заинтересован во внедрении своих решений в азербайджанский бизнес Экономика 11:55
В Грузии выросли цены на нефтепродукты Энергетика 11:34
Хорватия и Босния и Герцеговина строят интерконнектор для импорта азербайджанского газа Энергетика 11:23
Видеокадры из села Юхары Моллу Губадлинского района Общество 11:23
Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан Энергетика 11:07
Своими действиями Армения создает проблемы для всего мирового сообщества – российский эксперт Точка зрения 10:47
В Азербайджане для свыше 300 каналов стало обязательным вещание по IPTV и кабельной сети ИКТ 10:41
В Узбекистане спрос на недвижимость вырос на 11,5% Узбекистан 10:15
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для клапанов Тендеры 10:14
Официальный курс доллара США в Узбекистане снова снизился Узбекистан 10:12
С 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд карантинных ограничений Узбекистан 10:09
Эмин Агаларов внес ясность в вопрос с билетами на фестиваль «ЖАРА-2021» Звёздный мир 10:07
В ВОЗ заявили, что в Европе продолжится рост распространения коронавируса Европа 10:05
В Грузии снизился спрос на автомобильное топливо Энергетика 09:56
Азербайджан приветствует развитие ТМТМ транзитом через Украину и Польшу Транспорт 09:51
Непредоставление Азербайджану карт минных полей — очень агрессивный акт — Сергей Марков Точка зрения 09:39
Азербайджан значительно опережает Россию в объеме поставок электроэнергии в Грузию Энергетика 09:22
Пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Китае Другие страны 08:51
АЖД совместно с Турцией и Грузией разработала новый логистический маршрут Экономика 08:36
Число пострадавших в результате крушения вертолета в центре Японии достигло шести Другие страны 08:25
ОАЭ вложат $10 млрд в создаваемый Индонезией суверенный фонд по привлечению инвестиций Другие страны 08:09
1088 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Индийская компания привезла новое стратегическое оборудование в порт Чабахар Ирана Экономика 07:40
Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов Грузия 07:30
ВОЗ заявила, что британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в семи странах Другие страны 07:15
В Бразилии впервые зарегистрировали за сутки свыше 3 тыс. смертей в результате COVID-19 Другие страны 06:54
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты Израиль 06:35
Байден: у США к концу мая будет достаточно доз вакцин, чтобы привить каждого американца США 06:13
В Госдепе заявили, что США и ЕС условились ждать предложения Ирана по ядерной сделке США 05:50
ВОЗ заявила, что число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 8% Другие страны 05:31
Более 60 нелегальных мигрантов погибли в результате пожара на судне у берегов Ливии Другие страны 05:08
Mercedes-Benz приостановил производство в Бразилии из-за новой волны пандемии Другие страны 04:45
Нетаньяху поблагодарил граждан Израиля за поддержку на парламентских выборах Израиль 04:25
Байден заявил, что действия КНДР по большей части не изменились США 04:01
В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19 Европа 03:39
ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира Другие страны 03:13
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая Другие страны 02:47
МВФ может создать резервные активы на $650 млн для помощи в борьбе с COVID-19 Финансы 02:29
Два портрета кисти Пикассо продали в Лондоне за $33,5 млн Другие страны 02:03
Специалисты NASA намерены в апреле впервые испытать вертолет на Марсе США 01:44
Пентагон заявил, что США продолжат миссию в Сирии США 01:22
Экзитпол: партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле Израиль 00:53
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта Европа 00:29
IFC, SECO и BMF работают с Нацбанком Грузии над разработкой таксономии зеленого финансирования Бизнес 00:01
ВОЗ сообщила о резком сокращении числа выявленных в мире случаев COVID-19 за сутки В мире 23 марта 23:56
ЕК: Евросоюз не планирует вводить полный запрет на экспорт вакцин от коронавируса Европа 23 марта 23:36
Генсек НАТО объяснил увеличение ядерного потенциала Великобритании Европа 23 марта 23:18
Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету Израиль 23 марта 22:59
Иран расширяет доступ к высокоскоростному Интернету в сельских районах Экономика 23 марта 22:45
В Узбекистане с 1 апреля устанавливается ряд карантинных ограничений Узбекистан 23 марта 22:30
Нацбанк Грузии продал 40 миллионов долларов на валютном аукционе Грузия 23 марта 22:16
Путин сделал прививку от коронавируса Россия 23 марта 22:09
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель Энергетика 23 марта 22:00
Байден впервые примет участие в онлайн-саммите ЕС 25-26 марта США 23 марта 21:59
Еще с восьми азербайджанских предприятий разрешили экспортировать помидоры в РФ Экономика 23 марта 21:41
По инициативе Азербайджана в Совете по правам человека ООН принята резолюция в связи с COVID-19 - МИД Политика 23 марта 21:36
Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности Россия 23 марта 21:16
Главы МИД НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана В мире 23 марта 20:39
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) Культура 23 марта 20:29
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) Культура 23 марта 20:23
Азербайджанский комитет против пыток выразил протест Human Rights Watch Политика 23 марта 20:21
Юсиф Эйвазов в образе Туридду со звездами Мариинского театра Культура 23 марта 20:20
Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $1,05 млрд Узбекистан 23 марта 20:09
В Иране за сутки от коронавируса скончались 74 человека Общество 23 марта 20:03
ЕС намерен применить юридические меры против AstraZeneca за недопоставку вакцин Европа 23 марта 19:46
В Азербайджане выявлены 1 333 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 269 человек Общество 23 марта 19:19
В ВОЗ сообщили, что более 75% прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран В мире 23 марта 18:49
В Грузии выявлено 528 новых случаев коронавируса, 299 пациентов выздоровели Грузия 23 марта 18:30
Из роддома имени Крупской на Баилово в космос. Мусе Манарову – 70 лет! (ФОТО) Социум 23 марта 18:28
Награждены российские специалисты, задействованные в разминировании освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 23 марта 18:25
Microsoft объявила о скором прекращении поддержки одной из версий Windows 10 ИКТ 23 марта 18:10
Азербайджан продолжит фокусировать внимание на перспективных газовых месторождениях — МИД Экономика 23 марта 18:04
Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе – МИД Политика 23 марта 17:23
Трое военных погибли в результате инцидента с Ту-22М3 на аэродроме под Калугой Россия 23 марта 16:51
В Баку прошла церемония награждения Azerbaijan Woman Awards – успешные женщины года (ФОТО) Социум 23 марта 16:46
Около 70% кредитных операций сектора связи и транспорта в Азербайджане проведены в инвалюте Финансы 23 марта 16:45
Названы объемы экспорта туркменского газа в Китай Энергетика 23 марта 16:37
Растет экспорт электротоваров из Турции на мировые рынки Турция 23 марта 16:30
83-летний ханенде Ариф Бабаев спустя 28 лет в разрушенном армянами родном селе (ВИДЕО, ФОТО) Культура 23 марта 16:25
В России отметят 60-летие со дня мировой премьеры "Легенды о любви" Арифа Меликова Культура 23 марта 16:11
Equinor раскрыла объем выплат по проектам в Азербайджане Энергетика 23 марта 16:06
В Азербайджане в 20 заведениях общепита выявлены нарушения правил карантина Экономика 23 марта 15:56
Туркменистан готовится к запуску второго национального спутника Бизнес 23 марта 15:46
Узбекистан увеличил импорт стали из Турции Турция 23 марта 15:38
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено свыше 628 млн манатов Финансы 23 марта 15:10
Надо усилить политико-дипломатическое давление на Ереван, чтобы заставить передать карты минных полей Азербайджану – Игорь Коротченко Точка зрения 23 марта 15:04
Село Гумлаг Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 23 марта 15:03
«Лаборатория Касперского»: каждый второй оптимистично относится к идее общества, в котором наравне с обычными людьми будут жить люди с имплантами или чипами ИКТ 23 марта 14:45
В Грузии снизился темп экономического роста Бизнес 23 марта 13:53
Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch в связи с военнопленными – МИД Азербайджана Политика 23 марта 13:50
Объем перевалки алжирских грузов через порты Турции превысил один миллион тонн Турция 23 марта 13:18
Все новости