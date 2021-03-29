В Губинском мемориальном комплексе геноцида проводятся подготовительные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Губинском мемориальном комплексе геноцида проводятся подготовительные работы в преддверии отмечаемого 31 марта Дня геноцида азербайджанцев, сообщили в понедельник Trend в комплексе.

Комплекс функционирует в соответствии с правилами особого карантинного режима согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабмине.

«Прибывающие сюда посещают комплекс группами не более 8-9 человек. В связи со 103-летней годовщиной геноцида азербайджанцев осуществляются просветительские проекты. Один из них - это подготовка дисков с документальным фильмом о геноциде (на азербайджанском, английском и русском языках). Также посетителям раздаются буклеты на пяти языках (азербайджанский, английский, русский, турецкий и арабский), брошюры, флаеры и другая печатная продукция», - сказали в комплексе.

Напомним, что 30 марта 1918 года, помимо Баку, армяне совершили акты геноцида против азербайджанцев в Губинском, Шамахинском, Кюрдамирском, Сальянском, Лянкяранском и других уездах. 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и селах Бакинской губернии кровопролитие приобрело массовый характер, армянскими бандформированиями было убито более 50 тысяч мирных жителей.

Отметим, что созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева Губинский мемориальный комплекс геноцида был открыт 18 сентября 2013 года.

В комплексе имеются фотоснимки, на которых отражена панорама различных уголков города Губа в начале ХХ века, на специальной карте на установленном здесь мониторе с сенсорным экраном можно получить информацию на различных языках об актах геноцида против азербайджанского народа, совершенного в прошлом столетии армянами в разных регионах Азербайджана.

1 апреля 2007 года в Губе во время строительных работ было обнаружено массовое захоронение. Сотрудники Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана провели здесь широкие исследования. Было установлено, что захоронение связано с геноцидом, совершенным армянами против местного мирного населения в 1918 году.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)