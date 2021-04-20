В Азербайджане с 27 апреля начинается прием в I классы общеобразовательных школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 27 апреля начнется прием в первые классы общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Прием будет осуществляться посредством портала www.mektebeqebul.edu.az

Онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей детей) начнется 27 апреля, выбор школы – 29 апреля.

Отметим, что сегодня в 12:00 на странице минобразования в Facebook начнется прямой эфир в связи с приемом в первый класс на 2021-2022 учебный год, в ходе которого будут даны ответы на вопросы по этой теме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)