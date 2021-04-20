В Азербайджане с 27 апреля начинается прием в I классы общеобразовательных школ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 27 апреля начнется прием в первые классы общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
Прием будет осуществляться посредством портала www.mektebeqebul.edu.az
Онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей детей) начнется 27 апреля, выбор школы – 29 апреля.
Отметим, что сегодня в 12:00 на странице минобразования в Facebook начнется прямой эфир в связи с приемом в первый класс на 2021-2022 учебный год, в ходе которого будут даны ответы на вопросы по этой теме.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
В честь братства Азербайджана и Турции в рамках мирового турне совершен велопробег от Стамбула до Чанаккале (ФОТО)
Армяне не оставили в Западном Азербайджане ни одного принадлежащего азербайджанскому народу памятника - историк
Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с саудовской стороной вопросы реализации совместных проектов
Цифровые проекты, реализованные на НПЗ STAR в 2020 году, создали стоимость в размере $35 млн (Интервью)