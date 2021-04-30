В Азербайджане выявлено 1196 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2162 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1196 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 2162 заболевших, скончались 27 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено 319 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 289 460 человек вылечились, 4 517 – скончались, число активных больных составило 25 132 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 319 тестов, в целом за все время пандемии – 3 241 186 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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