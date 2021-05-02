Проходят похороны Азада Рагимова (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Проходит церемония погребения Азада Рагимова на 2-й Аллее почетного захоронения в Баку.
Как сообщает Trend, на похоронах присутствуют члены семьи покойного министра и ограниченное количество людей.
Отметим, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов скончался 30 апреля 2021 года в больнице в США, в которой проходил лечение.
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