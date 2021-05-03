В Баку открылся "Парк воды"

БАКУ /Trend/ - На территории Этнографического музея, расположенного в бакинском поселке Гала, открылся "Парк воды", сообщает в понедельник Trend.

Парк станет платформой для размещения различных образцов искусства, над созданием которых работали девять талантливых художников.

На его территории посажены деревья разных пород.

Парк создан при совместной организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства экологии и природных ресурсов, организации Arts Council Azerbaijan и проекта "Кура II" Программы развития ООН и Глобального экологического фонда.

Arts Council Azerbaijan создала и установила вокруг парка объекты искусства на тему нехватки воды и рационального ее использования, а также организовала семинары и цикл мероприятий на эту тему.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)