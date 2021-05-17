В 2 больницах Азербайджана выявлены грубые нарушения при организации питания пациентов

БАКУ /Trend/ - В Центральной больнице Хачмазского района и Сиязаньском региональном лечебно-диагностическом центре выявлены факты грубого нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере продовольственной безопасности и питания пациентов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности.

Факты выявлены в ходе проверок агентства в медучреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Для дачи им правовой оценки соответствующие документы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана.

В рамках контрольных мероприятий в медучреждениях проводится проверка организации режима питания пациентов, качества продуктов, санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния пищеблоков и соблюдения требований продовольственной безопасности.

О результатах проверок общественность будет проинформирована дополнительно.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)