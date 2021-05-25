БАКУ /Trend/ - С 10 июня в Азербайджане возобновляется функционирование мест поклонения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает во вторник Trend.

Работа этих мест будет разрешена в соответствии с определенными ограничениями и правилами карантина.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)