В Азербайджане приемные экзамены в вузы по I-IV группам специальностей пройдут в два тура (версия 2)
(первая версия в 11:27)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году приемные экзамены в вузы по I-IV группам специальностей также будут проводиться в два тура.
Об этом сказала на брифинге 26 мая председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.
По ее словам, второй тур приемных экзаменов запланировано провести два раза (две попытки).
Она рекомендовала абитуриентам принять участие в первой попытке, учитывая возможное изменение санитарно-эпидемиологической ситуации.
Председатель ГЭЦ сообщила, что абитуриенты также могут участвовать в конкурсе по I-IV группам специальностей (по одной или двум группам), специальностям V группы и по специальностям колледжей на базе полного среднего образования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)