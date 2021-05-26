В Азербайджане приемные экзамены в вузы по I-IV группам специальностей пройдут в два тура (версия 2)

(первая версия в 11:27)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году приемные экзамены в вузы по I-IV группам специальностей также будут проводиться в два тура.

Об этом сказала на брифинге 26 мая председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, второй тур приемных экзаменов запланировано провести два раза (две попытки).

Она рекомендовала абитуриентам принять участие в первой попытке, учитывая возможное изменение санитарно-эпидемиологической ситуации.

Председатель ГЭЦ сообщила, что абитуриенты также могут участвовать в конкурсе по I-IV группам специальностей (по одной или двум группам), специальностям V группы и по специальностям колледжей на базе полного среднего образования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)