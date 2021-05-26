Возбуждено уголовное дело в отношении главы филиала Общества Красного Полумесяца Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями главы регионального филиала Общества Красного Полумесяца Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено предварительное расследование на основании материалов о допущенных должностным лицом бардинского филиала Общества Красного Полумесяца Азербайджана незаконных действиях. 25 мая в этой связи было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (взяточничество в крупном размере) УК.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что глава филиала Ханлар Хейрулла оглу Исмайлов оформлял в качестве работников лиц, обратившихся к нему по вопросу официального трудоустройства для получения адресной социальной помощи, а взамен оставлял у себя их зарплатные банковские карты, обналичивал поступавшие на них средства, тем самым неоднократно получая таким путем взятки.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности круга лиц, причастных к этому преступлению.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)