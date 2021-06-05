В Азербайджане выявлены 108 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 350 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 108 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 350 человек, скончались трое, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 334 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 326 619 человек вылечились, 4 936 – скончались, число активных больных составляет 3 092.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 8 331, а в целом за все время пандемии – 3 559 951 тест.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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