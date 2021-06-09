За 5 месяцев 2021 года инвалидам в Азербайджане передано около 18 тыс. средств реабилитации

БАКУ /Trend/ - За январь – май этого года в Азербайджане лицам с инвалидностью передано около 18 тысяч средств реабилитации.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации представило лицам с инвалидностью около 500 инвалидных колясок.

Лицам из этой категории также были переданы: 544 протеза нижних и верхних конечностей, протезы грудной железы, 473 ортеза для нижних и верхних конечностей, 5 812 различных средств реабилитации, 59 корсетов для талии и шеи, 643 пары протезной обуви, 1042 пары ортопедической обуви, 1061 подмышечная и локтевая костыль, 1016 тростей.

За последние пять месяцев в целом 4919 лицам с инвалидностью (в том числе 771 лицу, получившему инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны) было передано около 18 000 средств реабилитации.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)