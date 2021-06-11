Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации медсправок о результатах тестов на COVİD 19 – Генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 11:39)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту фальсификации медицинских справок о результатах тестов на COVİD-19, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о фальшивых медицинских справках, якобы выданных клиниками Leyla Medical Center и Oxygen о результатах тестов на коронавирус у пассажиров, которые должны были вылететь рейсом Гянджа - Санкт-Петербург из гянджинского аэропорта.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой, появились обоснованные подозрения в том, что должностные лица ООО ƏSR и Arkan Tour без ведома Leyla Medical Center и Oxygen приобрели фальшивые справки о негативных результатах тестов на COVID-19, якобы выданные этими клиниками, продав их за определенную сумму 96 пассажирам авиарейса Гянджа-Санкт-Петербург.

По указанным фактам в отношении должностных лиц этих ООО возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 320.1 УК Азербайджана.

Следствие по данному делу продолжается.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)