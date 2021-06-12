Нормализация эпидемиологической ситуации в Азербайджане обуславливает новые ослабления карантина - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежедневно снижается количество новых случаев заражения коронавирусом, а также заметно ускорился процесс вакцинации.

Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает в субботу Trend.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане нормализовалась. Это видно и по данным статистики. Учитывая это, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение об ослаблении карантинного режима. Если данная тенденция сохранится, то ослабления будут расширены и в ближайшие дни мы вернемся к нормальной жизни», - сказал Эйвазов.

Главный инфекционист напомнил, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

«Азербайджан почти одновременно с европейскими странами приобрел вакцину от COVID-19. Страна не только приобрела вакцину, но и создала все условия для ее транспортировки, хранения, создания пунктов вакцинации, организации тренингов для работающего в них медперсонала. В Азербайджане создана возможность для получения на выбор не одной, а нескольких вакцин. Появление такого выбора - тоже одно из достижений», - отметил он.

По его словам, ни одна из вакцин не является стопроцентно полезной: тест на антитела неточно характеризует уровень сформировавшегося иммунитета.

«Иногда после двух доз вакцины антитела не вырабатываются. Сейчас обсуждается и рассматривается вопрос о третьей дозе. Есть люди со слабым и сильным иммунитетом. В основном иммунитет ослаблен у пожилых людей. У людей с хроническими заболеваниями иммунитет укрепляется медленно. Они обязательно должны вакцинироваться», - сказал Эйвазов.

Он добавил, что пока рано говорить о формировании коллективного иммунитета у населения.

«Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация примерно двух третей населения. То есть к общему числу лиц, у которых сформировался массовый иммунитет, необходимо прибавить не только вакцинированных, но и переболевших. До настоящего времени вторую дозу вакцины получило 10 процентов населения. 1,7 миллиона граждан пока получили первую дозу вакцины. В целом на каждые 100 тысяч человек приходится 26 доз вакцины. По этому показателю Азербайджан лидирует среди стран СНГ. В сравнении с Россией, где производится вакцина от COVID-19, в Азербайджане относительно большее число людей получили этот препарат, и показатель в этой сфере говорит об успешной вакцинации», - отметил Эйвазов.

По его словам, в осенне-зимний период наблюдается некоторый рост инфекционных заболеваний. К этому времени число вакцинированных возрастет, после чего будет принято решение по ситуации.

Возможно, со следующего года в ситуации с коронавирусом наступит перелом, и инфекция будет проявляться локально в отдельных регионах, считает Эйвазов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)