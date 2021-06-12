Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинированы 40 844 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 35 471, вторую – 5 373.

Общее количество вакцинированных в стране составляет 2 742 867, из них первую дозу вакцины получили 1 783 506 человек, вторую - 959 361.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)