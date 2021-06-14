В Баку еще один автобусный маршрут переведен на безналичную оплату проезда

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня оплата проезда в автобусах №76 будет осуществляться посредством "BakıKart".

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Как отмечается, в маркетах "OBA" по всему маршруту следования автобуса в Сабунчинском, Низаминском и Сураханском районах для удобства пассажиров установлены POS-терминалы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)