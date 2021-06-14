Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира Superbet Chess Classic
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров выиграл турнир Superbet Chess Classic, который прошел в столице Румынии Бухаресте.
Как сообщает в понедельник Trend, 36-летний азербайджанский шахматист в последнем туре сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Таким образом, Шахрияр Мамедъяров записал в свой актив шесть очков и, опередив всех своих соперников, стал победителем турнира.
Другой азербайджанский шахматист Теймур Раджабов в последнем туре сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном. Теймур Раджабов завершил турнир с 4,5 балла.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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