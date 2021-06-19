Безымянная вершина Большого Кавказского хребта будет названа "Победа" в честь победы Азербайджана в войне
БАКУ /Trend/ - В связи со 103-летней годовщиной создания азербайджанской армии при участии группы военнослужащих Военно-воздушных сил и членов альпинистского спортклуба "Qartal" организована альпинистская экспедиция под названием "Победа Азербайджана", сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Члены экспедиции совершат восхождение на безымянную вершину (высота 4301 метр) массива Базардюзю Большого Кавказского хребта.
Вершина, которую покорят альпинисты, будет названа "Победа" в честь исторической победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.
Экспедиция состоится с учетом погодных условий с 19 по 30 июня.
Руководят экспедицией полковник-лейтенант Зал Набиев и глава альпинистского спортклуба "Qartal" Руфат Годжаев.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)