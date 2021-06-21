Синоптики предупредили об аномальной жаре в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На этой неделе на территории Азербайджана установится аномально жаркая погода, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39 градусов. 24-25 июня в Баку местами будет 40-42 градуса тепла.

Ожидается, что температура воздуха в районах Азербайджана составит 35-40 градусов тепла. 24-25 июня в низменных районах температура воздуха составит 42-44 градуса тепла.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)