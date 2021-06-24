Активное участие в вакцинации от COVID-19 будет способствовать возвращению к прежней жизни – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Активное участие в вакцинации от COVID-19 будет способствовать возвращению к прежней жизни, сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

По ее словам, разрешение на проведение в Азербайджане торжественных церемоний (свадеб, помолвок и дней рождения) с первого июля связано со снижением уровня инфицирования коронавирусом.

«Продолжающаяся вакцинация также способствовала уменьшению числа случаев инфицирования, поэтому был отменен ряд ограничений в рамках карантинного режима», - сказала Гусейнова.

При этом депутат считает, что положительная динамика, достигнутая благодаря принимаемым Азербайджанским государством системным мерам, не должна успокаивать.

«Необходимо соблюдать правила карантина, чтобы сохранить положительные итоги принятых мер», - отметила она.

По словам Гусейновой, решение о том, что участники торжественных церемоний обязаны иметь COVİD-паспорт, свидетельствует о том, что люди должны вакцинироваться.

«Все должны пройти вакцинацию, активнее участвовать в этом процессе, чтобы вернуться к прежней жизни», - сказала Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)