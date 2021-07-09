При доставке хлеба в магазины в ряде случаев нарушаются санитарно-гигиенические правила - азербайджанский эксперт

БАКУ /Trend/ - В некоторых случаях при доставке хлеба в магазины нарушаются санитарно-гигиенические правила. Так, неупакованный хлеб с завода транспортируется в торговые объекты в багажниках и на задних сиденьях автомобилей. Об этом сказал в пятницу Trend председатель Общества независимых потребителей, член Общественного совета при Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана Эйюб Гусейнов.

По его словам, при перевозке хлеба в торговые точки наблюдаются проблемы.

Он отметил, что в течение недели в связи с этим в Общество независимых потребителей поступили жалобы.

"Каждый предприниматель в пищевой промышленности должен оценить риски, связанные с доставкой продуктов питания с полей, ферм или заводов потребителю, и предотвратить порчу товаров", - сказал Гусейнов.

Согласно постановлению Кабинета министров за №94, каждый продаваемый на рынке пищевой продукт должен быть упакован. Но мы наблюдаем иную картину, отметил он.

"Считаю, что магазины не должны принимать такой хлеб, а потребители не должны его покупать. С другой стороны, государство контролирует цены на хлеб. В этом случае производители стараются снизить затраты за счет уменьшения веса или увеличения влажности продукции. Это приводит к нарушению прав потребителей. Необходимо принять меры для предотвращения подобных фактов", - сказал Гусейнов.

В ответ на запрос Trend в Агентстве продовольственной безопасности сообщили, что для контроля за соблюдением данных норм и правил в области общественного здравоохранения регулярно проводятся мониторинги. Во всех регионах республики, в том числе в Баку, в случае поступления обращений по конкретным фактам агентство проводит внеплановые проверки в пунктах производства и продажи продуктов питания, принимаются соответствующие меры государственного контроля по охране здоровья населения в соответствии с законом "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)