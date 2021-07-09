Более 80% зарегистрированных в Азербайджане преступлений не представляют большой общественной опасности - замминистра

БАКУ /Trend/ - Из общего числа зарегистрированных в первой половине 2021 года в Азербайджане преступлений 84,3 процента не представляли большой общественной опасности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал девятого июля первый заместитель министра внутренних дел Азербайджана генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов на заседании коллегии МВД.

Он отметил, что в указанный период число умышленных убийств сократилось на 1,3 процента, покушений на убийство - на 11 процентов, краж - на 31 процент, грабежей - на восемь процентов, фактов угона автотранспорта - на 9,6 процента, случаев хулиганства - на 6,4 процента, преступлений с применением огнестрельного оружия - на 32 процента, дорожно-транспортных происшествий - на 0,5 процента, смертность в ДТП - на 11 процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года.

По словам замминистра, совместно с прокуратурой было раскрыто 207 преступлений, совершенных в прошлом, задержано 2 200 объявленных в розыск лиц, в том числе 248 обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)