В Азербайджане рассматриваются апелляционные обращения в связи с приемом детей в I классы школ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается рассмотрение апелляционных обращений в связи с приемом детей в первые классы школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
Родители могут отправить апелляционные обращения до 16 июля на [email protected]
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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