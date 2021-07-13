В Азербайджане рассматриваются апелляционные обращения в связи с приемом детей в I классы школ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается рассмотрение апелляционных обращений в связи с приемом детей в первые классы школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Родители могут отправить апелляционные обращения до 16 июля на [email protected]

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)