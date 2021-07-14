В Азербайджане названа дата выплаты всех пособий, стипендий и компенсаций
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 17 июля планируется выплатить все пособия, стипендии и компенсации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Отметим, что за последние пять месяцев выплаты в сфере соцобеспечения назначены 183 тысячам граждан.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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