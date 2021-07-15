Агентство развития медиа Азербайджана переехало в новый офис

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана в целях более эффективного налаживания связей со СМИ и журналистами и дальнейшего улучшения условий труда своих сотрудников 15 июля переехало в новый офис по адресу Баку, Ясамальский район, улица Захида Халилова, 36.

Как сообщили в четверг Trend в агентстве, в соответствии с требованиями законодательства осуществляется закупка услуг по аренде, мебели и бытового инвентаря, систем и оборудования, необходимого для создания телекоммуникационных и сетевых систем.

После реализации вышеуказанных мер учрежденное указом Президента Азербайджана "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике" за №1249 от 12 января 2021 года агентство с полной ответственностью и профессионализмом продолжит выполнение возложенных на него задач и обязанностей в новом административном здании.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)