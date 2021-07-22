По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате розданы праздничные подарки по случаю Гурбан байрамы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаиловой Общественное объединение Damla в Худате и близлежащих селах раздало семьям шехидов и малообеспеченным семьям праздничные подарки по случаю Гурбан байрамы.

Как передает в четверг Trend, в целом 194 гражданам было передано мясо жертвенных животных, 93 семьям оказана материальная помощь и передана детская одежда, а 90 местным жителям - футболки.

Акция охватила город Худат, административно-территориальные округа Сусайгышлаг, Гусарчай, Леджет, Ялама, Ахмедоба, села Чайкенары, Магсудкенд, Ени Хеят, Муршудоба, Ниязоба, Гымылгышлаг.

Местные жители поблагодарили депутата и Общественное объединение Damla за эту благородную инициативу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)