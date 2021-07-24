Зарегистрированные в Баку автомобили получают номера новой серии

БАКУ /Trend/ - Зарегистрированные в Баку автомобили с 23 июля получают государственные номерные знаки новой серии 77, сообщил в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Намидан Пириев.

Напомним, что другими сериями номеров автомобилей, зарегистрированных в столице, являются 10, 90 и 99.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)