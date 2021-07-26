БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 432 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 197, вторую – 235.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 4 564 329.

При этом первую дозу препарата получили 2 654 273, вторую – 1 910 056 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)